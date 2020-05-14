Безумный Харди: на съемках «Дороги ярости» главные актеры едва не сорвались

Фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» по праву считается одним из лучших в своем жанре, а режиссер Джордж Миллер проделал потрясающую работу практически без использования компьютерной графики. Но, как оказалось, не все так гладко.

На съемочной площадке отношения между исполнителями главных ролей были очень напряженные. Как сообщает The New York Times, актеры не ладили между собой и постоянно чувствовали огромное давление со стороны.

По словам Терон, она на момент съемок не осознавала, насколько сложно было Харди принять роль Мела Гибсона, который был «Максом» в прошлых фильмах. Вместо того, чтобы обсуждать со своим коллегой по площадке съемочный процесс, Шарлиз начала выстраивать стену непонимания и агрессии.

Харди также подтвердил слова актрисы и заметил, что на него постоянно давили и он чувствовал, что не справляется. Также актер решил, что, вероятно, Терон было бы проще работать над проектом с более опытным актером, нежели он.

Другие актеры из «Безумного Макса: Дороги ярости» подтвердили напряжение между звездами и заметили, что те постоянно не могли прийти к общему ответу на возникающие проблемы.