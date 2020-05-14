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Супергерои возвращаются: фильм «Новые мутанты» получил дату выхода

Первый хоррор про героев Marvel должен появиться в кинотеатрах совсем скоро.

Супергерои возвращаются: фильм «Новые мутанты» получил дату выхода
Кадр из фильма "Новые мутанты". Фото: Disney

Несмотря на эпидемию коронавируса, зрители все же могут дождаться выхода многострадального фильма «Новые мутанты» от студии Disney.

Как сообщает издание Deadline, проект появится в кинотеатрах уже в конце лета этого года. Фанаты с долей недоверия относятся к подобной информации, ведь релиз картины переносили уже несколько раз, причем по самым разным причинам.

Проект обещает получиться довольно необычным, ведь это будет первый настоящий хоррор про супергероев. На первом месте будут не сформировавшиеся личности в ярких костюмах, а группа детей, запертых в очень странном медицинском учреждении.

Изначальные слухи о том, что фильм не появится в кинотеатрах, а выйдет сразу на стриминговой платформе Disney+, оказались ложными.

О переносе «Новых мутантов» скоро можно будет снимать отдельный фильм, ведь изначально они должны были выйти в апреле 2018 года, после в феврале 2019 года, затем в августе, а в финале — в апреле 2020 года.

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