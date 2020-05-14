Шоу продолжается: студия Warner Bros. готова возобновить съемки фильма «Матрица-4»

Эпидемия коронавируса замедляет свой ход, так что киноделы строят смелые предположения по поводу возобновления съемок блокбастеров.

Как сообщает издание Variety, студия Warner Bros. планирует продолжить работу над четвертой по счету картиной из цикла «Матрица» уже этим летом. Актеры подписали контракты на дополнительные восемь недель съемок и готовы приступать к работе. По данным журналистов, съемки должны продолжиться уже 6 июля.

Напомним, съемочная группа уже завершила все работы в Сан-Франциско, а в марте перебралась в столицу Германии, где их и настигла пандемия, так что съемки пришлось отложить на неопределенный срок.

Дата выхода «Матрицы-4» все еще не изменилась, то есть релиз запланирован на 2021 год, однако существует высокая вероятность, что премьеру все же перенесут. В главных ролях снялись Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.