«Он лишь актер»: блогер Евгений Баженов ответил Дмитрию Певцову

Новый критический обзор на фильм «На Париж» блогера BadComedian (он же Евгений Баженов) не остался незамеченным. Актер Дмитрий Певцов, исполнивший в картине главную роль, отреагировал на негатив собственным постом в Instagram. Правда, особой пользы это не принесло, у записи уже более двух с половиной тысяч комментариев, большинство которых носит оскорбительный характер.

Сам кинокритик также заметил отзыв Певцова на свое творчество и записал небольшой текст в YouTube, лишь раздувая угли конфликта. Баженов прежде всего попросил своих фанатов не судить актеров строго за те роли, которые они исполняют. Времена сейчас тяжелые, и многим приходится браться буквально за любой фильм.