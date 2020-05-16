«Вы мне еще за Севастополь ответите!»: как Балабанов снимал «Брата-2»

Картина Алексея Балабанова «Брат-2» вышла на большие экраны 11 мая 2000 года. Многие считают продолжение истории Данилы Багрова коммерческим и неглубоким проектом. А зря. Фильм про Данилу, который отправляется в США спасать честь друга и падших женщин, буквально кишит пророческими фразами. Балабанов опередил свое время, написав гениальный сценарий.

«Телепрограмма» вспоминает, как режиссер снимал второго «Брата», почему Юрий Шевчук отказался от работы в кино и отчего отец Сергея Бодрова оказался не прав.

Легендарная фраза «Мальчик, ты не понял — водочки нам принеси! Мы домой летим» из финала картины тоже вошла в обиход и стала актуальной как никогда во время пандемии коронавируса. Для Дарьи Юргенс роль проститутки Мэрилин стала, пожалуй, самой известной. В фильме актрису озвучивала Наталья Данилова — Синичкина из картины «Место встречи изменить нельзя». Сейчас Юргенс активно снимается в очередной бессчетной части сериала «Морские дьяволы».

Открывающая фильм сцена, где мелькнула и Светлана Бодрова — жена актера Сергея Бодрова, должна была сниматься в студии программы «Взгляд», но Александр Любимов запретил это делать. В итоге выход нашелся: эпизод сняли в студии программы «В мире людей». Самого себя сыграл Иван Демидов.

Нечистоплотного банкира Белкина сыграл Сергей Маковецкий. Его особняк снимали в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Актеру так нравилось сниматься в роскошных интерьерах музея, что, как шутят, он специально забывал текст, лишь бы растянуть смену. «У меня всего пять дней, чтобы побыть олигархом», — оправдывался актер. Автомобиль коммерсанта — тоже экспонат: коллекционный «Штейр 220», на котором ездил в свое время референт Йозефа Геббельса.

Водителя Бена, подбросившего Данилу до города, сыграл Рэй Толер, с которым Бодров-мл. подружился на съемках. В решающий момент именно Бен реагирует на просьбу Данилы «Ай нид хелп» и спасает его. Будем надеяться, что хотя бы COVID-19 поможет американцам перестать видеть в нас врагов времен холодной войны. Один из символов Америки — трак на гигантских колесах — арендовали на четыре часа у реального дальнобойщика.

Через Витеньку, родного брата Данилы, проявился пророческий дар Балабанова. Каждая фраза героя — готовый мем. И про бандеровцев, и про Севастополь, за который еще ответите, и про хохлов, и про первобытную силу чернокожих все было написано в сценарии за полтора десятка лет до событий в Крыму и на киевском майдане. А еще над целью приезда Виктора Багрова в США до сих пор иронизируют в МИД РФ после голословных обвинений ЦРУ.

И друга-сослуживца Данилы — Костю Громова, и его брата-близнеца — хоккеиста Диму сыграл Александр Дьяченко. На тот момент актер жил в Штатах, играл в театре, подрабатывал фотомоделью, рубился в хоккей и знал многих известных там хоккеистов. Так, в эпизодах «Брата-2» появились звезды НХЛ Алексей Морозов, Яромир Ягр и Дарюс Каспарайтис. Большинство городских сцен «Брата-2» снято в Чикаго.