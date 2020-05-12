«Мне не стыдно за фильм»: Дмитрий Певцов решил защитить фильм «На Париж»

В День Победы, 9 мая, кинокритик Евгений Баженов выпустил свой очередной обзор на YouTube-канале. На этот раз киноэксперт жестко прошелся по картине «На Париж» режиссера Сергея Саркисова. Сказать, что фильм Баженову не понравился, будет слишком просто. Он буквально раскритиковал проект от первой минуты и до самых финальных титров.

Актер Дмитрий Певцов, исполнивший главную роль, решил ответить эксперту в своем личном аккаунте в Instagram. Прежде всего он с долей иронии поблагодарил всех тех, кто посмотрел фильм не своими глазами, а через обзор блогера. Стоит отметить, что на Певцова с критикой обрушились пользователи интернета, зачастую не выбирая слова и выражения.

«Мне не стыдно за фильм «На Париж». Я считаю, что история, почти документально точно рассказанная в фильме, — история о любви», — заявил Дмитрий Певцов.

Напомним, сюжет картины рассказывает историю солдат, которые решили отпраздновать победу над фашизмом не где-нибудь, а в столице Франции, по пути заскочив в бордель, где их и поймали.