Карен Шахназаров: «Штрафовать за пиратство нужно всех — и тех, кто смотрит, и тех, кто дает возможность»

В России уже давно пора положить конец массовому пиратству, которое мешает зарабатывать нашим кинематографистам.

Отечественная киноиндустрия терпит огромные убытки в связи с коронавирусом, а принятие Закона о борьбе с нелегальным контентом могло бы хоть как-то смягчить кризисный удар.

Об этом порталу Teleprogramma. Pro рассказал глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Впрочем, он поднимает эту проблему много лет, но воз и ныне там…

— У нас есть хорошие ресурсы. Например, платишь какие-то небольшие деньги, и они работают легально. Однако у нас и много желающих смотреть фильмы бесплатно, о чем я постоянно говорю, — поясняет Карен Шахназаров. — Так, мы просто разрушаем собственную киноиндустрию. В Европе и Америке этот вопрос решили уже давно эффективными штрафами. Думаю, что и нам пора последовать их примеру.

— Карен Георгиевич, а в отношении кого нужно в первую очередь ужесточать наказание: пользователей или тех, кто создает нелегальные сайты?

— В отношении и тех, и других. Я знаю, что в Германии пользователей, потребляющих пиратский контент, штрафуют. И думаю, что наказание получают также и те, кто создает эти нелегальные сайты.

— В связи с пандемией многие театры и музеи предоставили бесплатный доступ к своим раритетам. Как вы думаете, не сформируется ли в связи с этим у нашего человека привычка получать все бесплатно?

— Не думаю. Так мы тоже, еще с 2011 года, запустили бесплатный YouTube-канал «Мосфильма» с огромным количеством советских и российских фильмов на выбор. У нас, правда, действует реклама.

Но любой человек может зайти туда, и это будет легально. Пожалуйста, смотрите фильмы в нашем онлайн-кинотеатре. И не нужно левых скачиваний.

А ко дню Победы мы отреставрировали военную киноэпопею «Освобождение» Юрия Озерова. И любой зритель также может бесплатно посмотреть ее в хорошем качестве.

— Как вы думаете, насколько сейчас, в связи с нынешней ситуацией, увеличится доля фильмов, которые будут сниматься именно для онлайн-кинотеатров?

— Может увеличиться, но, чтобы начать делать картину именно для Интернета, нужно полностью решить вопрос с пиратством. В Америке и Европе этот вопрос уже давно закрыт, поэтому они и хорошо зарабатывают. У нас, конечно, можно тоже зарабатывать деньги и в Интернете, но учитывая ситуацию с нелегальным контентом, довольно сложно.

— О проблеме пиратства говорят уже лет десять. Но ситуация до сих пор не сдвинулась с мертвой точки. Почему так?

— Принимающие законы побаиваются Интернет-сообщества, реакции социальных сетей. Ведь, наверняка, там появятся возгласы: «Дайте нам возможность свободно смотреть кино». Строго говоря, партия в Думе, от решения которой это может зависеть, думает: «Сегодня я проведу этот закон, а завтра у меня избирательная кампания…» А, на мой взгляд, это неправильно.

— В каком формате сейчас работает «Мосфильм»?

— Практически не работаем. У нас работают охрана, пожарные, слесари, часть руководства. Также мы продолжаем свои прямые включения.

— Как карантин сейчас отражается на состоянии киноиндустрии в целом?

— Многие кинематографисты : операторы, помощники оператора, гримеры, костюмеры и другие специалисты – они относятся к ИП и вообще не получают зарплату. Ведь они живут, переходя из проекта в проект.

А сейчас же эти кинематографисты остались без работы. Из-за нынешней ситуации многие могут переквалифицироваться, что очень печально.

После карантина последними откроются кинотеатры. Поскольку большая часть съемок нуждается в массовке, отечественному кинематографу будет нанесен ощутимый удар.

У «Мосфильма» же есть резервы, поэтому мы еще можем долго находиться в таком состоянии. Но, конечно, чем дольше это продлится, тем сложнее будет выходить из кризиса.