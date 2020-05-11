«Люблю тебя, папа»: умер отец Бена Стиллера

В понедельник, 11 мая, стало известно о смерти Джерри Стиллера, отца знаменитого актера Бена Стиллера. Информацию о кончине опубликовал сам Бен в своем личном аккаунте в Twitter. Смерть наступила в возрасте 93 лет от естественных причин, так что коронавирус тут не при чем. Хотя многие современные любители кино знают прежде всего Бена как актера комедийных жанров, его отец тоже был знаменит. Джерри снимался в проекте «Сайнфелд», а также в комедии «Образцовый самец», был участником дуэта «Стиллер и Мира».

«Мне грустно говорить об этом, мой отец, Джерри Стиллер, умер от естественных причин. Он был замечательным отцом и дедушкой, а также самым преданным мужем в течении 62 лет. Его будет очень не хватать. Люблю тебя, папа», — оставил трогательное сообщение Бен.

Всего на счету Стиллера более сотни ролей в кино и на телевидении.