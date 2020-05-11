Роспотребнадзор разрешил: киноделам позволят снимать фильмы до окончания пандемии, но с особыми условиями

Хотя эпидемия коронавируса в России все еще продолжается и по официальным данным на 11 мая за последние сутки выявлено 11 656 новых заболевших, заочно мы все уже готовимся навсегда оставить маски в прошлом и не ограничивать себя в прогулках по улицам и паркам.

Кинематографисты также ждут снятия карантина, чтобы поскорее начать съемки новых проектов. Специально для них Роспотребнадзор составил список рекомендаций, при соблюдении которых можно будет продолжать работать над фильмами и сериалами даже до официального снятия режима самоизоляции.

Нужно признать, что список получился весомым, сообщает издание «Российская газета». Всем членам съемочной группы нужно будет измерять температуру до начала и во время работы. За два дня до старта работ всем необходимо провести тесты на CoViD-19. Весь персонал должен ходить в одноразовых масках и регулярно их менять. Обедать на рабочем месте больше не рекомендуется, а шведские столы заменят продукты в индивидуальной упаковке. Съемки с участием массовки необходимо отменить до окончания пандемии, а все помещения нужно проветривать каждые два часа.