Официальная отмена: Каннский кинофестиваль в этом году не состоится

Плохие новости для поклонников хорошего кино: стало известно об официальной отмене Каннского международного кинофестиваля в 2020 году. Причина известна практически всем жителям планеты — эпидемия коронавируса. Как сообщает издание Variety, организаторы проекта тем не менее не хотят забрасывать свое детище. В начале лета все желающие смогут увидеть список картин, которые должны были показать во время мероприятия. Все эти проекты будет распределены между другими фестивалями, в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и других крупных городах мира. России в списке пока нет.

Более того, под ударом не только Канны. Проведение Венецианского кинофестиваля тоже крайне вопросительно, решение по нему будет принято в конце мая.

Напомним, об отмене Каннского кинофестиваля речь шла уже давно, но официальное решение было принято буквально на днях. К сожалению, распространение пандемии во Франции не дает властям страны никаких шансов на изменение своего строгого решения. За всю историю кинофестиваля его отменяли лишь дважды: в 1948 и 1950 годах. Тогда причиной стала нехватка денежных средств на достойную организацию мероприятия.