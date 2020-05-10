Шаг в будущее: «Союзмультфильм» снял первый проект в формате 3D

Мир не стоит на месте и современные технологии все чаще заменяют устаревшие методы работы. Так ли хорошо стремиться в светлое будущее проверила киностудия «Союзмультфильм», создав первый в своей истории мультфильм выполненный в формате 3D. Проект называется «Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада» и является экранизацией одноименной детской книги писательницы Елены Никитиной. По словам представителей «Союзмультфильма», новый проект будет интересен детям в возрасте от 4 до 12 лет.

По словам представителей пресс-службы, мультфильм снят по самым современным технологиям, в чем зрители смогут с легкостью убедиться. Рассмотреть можно будет буквально каждую деталь кадра, а мимика и движения персонажей максимально реалистичные и выглядят естественно. Проект является экспериментальным и только от зрителей зависит, появятся ли в будущем и другие 3D мультфильмы от «Союзмультфильма».

Стоит отметить, что не все рады использованию современных технологий, в комментариях к официальной группе компании в социальных сетях уже появляются недовольные отзывы. Людям не нравится использование бездушной компьютерной анимации и многие считают, что именно старая рисовка — самая лучшая.

Премьера проекта «Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада» состоится 10 мая.