Будет не так, как в мультфильме: братья Руссо ответили на вопросы про экранизацию «Геркулеса»

Превращение классических мультфильмов в полнометражные картины уже никого не удивляют.

Студия Disney с завидным упорством продолжает снимать эти необычные киноэксперименты, которые приносят неплохие деньги. «Аладдин»и «Король Лев» — идеальные тому примеры. Совсем недавно стало известно, что на очереди и еще один мультфильм из нашего детства — «Геркулес».

Продюсерами выступили братья Руссо, которые объяснили журналистам издания Collider, почему они решили взяться за неоднозначный проект. Как признался Энтони Руссо, он большой поклонник оригинального мультфильма, как и его дети.

Подробностей о разработке или актерском составе он не дал, потому что все находится на очень ранней стадии, но пообещал, что фильм не станет полностью копировать мультипликацию.

По поводу музыкальных номеров все тоже неоднозначно. Например, в экранизации «Мулан» от музыкальных номеров отказались, хотя в мультфильме их было множество. «Геркулес» также отличается обилием музыкальных композиций, но появятся ли они в фильме — вопрос пока открытый.