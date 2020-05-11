Екатерина Агеева о съемках в «Фее»: «Этот фильм не может понравиться всем»

Несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, российская киноиндустрия не остановила свою работу. Режиссеры и актеры, даже сидя в самоизоляции, ухитряются снимать новые сериалы, такие, как «Беезумие», а зрители прямо у себя на диване могут смотреть новые фильмы так, как раньше смотрели их в кинотеатрах.

30 апреля очередной премьеры дождались любители драм, а также творчества Константина Хабенского — сервис КиноПоиск HD представил фильм Анны Меликян «Фея».

Герой Хабенского Евгений Войгин — владелец компании, создающей компьютерные игры. Он зарабатывает большие деньги, умеет держать все под контролем, он серьезен всегда и со всеми, включая свою дочь Машу.

Девочка, переживающая из-за расставания родителей, уже давно ни с кем не разговаривает, растет замкнутым, неуверенным в себе подростком и среди окружающих людей не видит никого, кто был бы ей по-настоящему близок.

Все меняется, когда в их жизни появляется «Фея». Благодаря ей герой начинает замечать проблемы Маши и пытается участвовать в ее жизни, становится более человечным и выясняет, что связан со знаменитым русским художником и иконописцем Андреем Рублевым.

Помимо Хабенского на экране появятся Ингеборга Дапкунайте («Утомленные солнцем», «Мост») в роли женщины-депутата, Алиса Хазанова («Последняя сказка Риты») в роли психолога, Мария Шалаева («Озабоченные», «Русалка») и Никита Еленев, знакомый многим по роли Дениса Васильева в сериале «Молодежка».

Саму «Фею» сыграла молодая московская актриса, выпускница ГИТИСа Екатерина Агеева. Порталу Teleprogramma.pro удалось пообщаться с Екатериной и задать ей несколько вопросов о ее жизни и о ее роли в «Фее».

Картина о том, как люди учатся любить

«Фея», как называет ее сам Войгин, ворвалась в его жизнь неожиданно — убегая от полиции, влезла в его машину. Странноватую девушку зовут Татьяна Триер, она мечтает быть актрисой и сниматься у Ларса фон Триера, но вместо этого получает роль сказочной птицы в компьютерной игре «Коловрат».

— Ваша героиня в «Фее» – активистка общества защиты животных, вегетарианка. А вы мясо едите?

— Мясо я, как и Таня, не ем. У меня никогда не было в нем потребности так же, как и в молочке. Последние месяца три ее тоже не употребляю. Но это не говорит о том, что я не могу сидеть в компании людей, которые едят мясо. Если мне в кафе принесут салат с сыром, то я его съем. Просто понимаю, что могу и без этого.

— Похожи ли вы на Таню характером? Страница в инстаграме говорит о том, что вы очень светлый и жизнерадостный человек.

— Такой же, как Таня, я была лет десять назад. Сейчас уже немного другая, более взрослая. У Тани, мне кажется, отсутствует ирония: она воспринимает всё прямо. Информация поступает, и она её особо не переваривает. Сразу выдаёт ответ.

Но с Таниным месседжем, что надо радоваться жизни, я абсолютно согласна. Я тоже лёгкий человек и часто улыбаюсь. Не всегда, конечно, но улыбаюсь.

— Когда я смотрела «Фею», я плакала. Потом прочитала обзор фильма от журналиста-мужчины, и обнаружила, что он как-то иначе все воспринимал, что его ответ на вопрос «о чем этот фильм?» был бы совсем другим. А в чем смысл фильма для вас, в чем его мораль?

— В фильме, действительно, очень много тем. Кому-то это нравится, кто-то говорит, что слишком запутанно. И я сначала такую критику воспринимала болезненно. Но сейчас уже совершенно спокойна и понимаю, что это фильм, который не может понравиться всем.

Для меня эта картина про путь к любви и осознание того, что такое любовь. Когда я играла Таню, я представляла её другой.

Раньше в меня очень попадала Танина фраза «Зачем мне этот мир, если он вдруг меня не любит?». Но с момента съемок прошло три года, и я сейчас не согласна с ней. Не может так быть. Если ты любишь человека, тебе важно, что он вообще есть. А любит он тебя или нет, уже вторично.

К Тане пришло это чувство извне, как будто независимо от обстоятельств. И она улетела за ним. И моя героиня, и герой Константина Юрьевича Хабенского, и даже его дочка вначале не умеют любить. Они будто находятся на чуть низших уровнях.

Но в конце фильма приходят к пониманию, что такое любовь. И для меня это важно. Для меня эта картина о том, как герои учатся любить. Наверное, так.

О прошлых жизнях и пути к славе

— Вы верите в переселение душ, в то, что можно в этом мире встретить свою родственную душу, с которой вы были рядом в какой-то прошлой жизни / прошлых жизнях?

— Верю. И я только недавно поняла, что мне близка эта тема. Вообще, мне кажется, у нас довольно неправильное отношение к смерти и похоронам. Для меня самой это всегда было тяжело.

Но когда оказалась на Бали, увидела, что люди хоронят с улыбкой, счастьем, с цветами и танцами. Они считают, что смерть — путешествие в другой мир. Нам сложно пересматривать свою позицию на этот счет: что не надо грустить, надо убрать своё эго, которое вынуждает плакать и страдать.

Ведь когда что-то случается, срабатывают привычные рефлексы. Но кажется, изначально всё задумывалось по-другому, и мне это близко.

— Как вам работалось с Константином Хабенским? И с остальными актерами.

— Меня все спрашивают про Константина Юрьевича! Что я могу сказать? Конечно, он действительно суперпрофессионален. Работать с ним легко и весело.

А еще потрясающая Саша Дишдишян, игравшая дочку его персонажа. Это самая живая девочка, которую я встречала. У нее настолько интересное мышление, видение мира. Какие она вопросы задавала, когда мы репетировали! Это мое самое большое открытие. Да и все в этом фильме были просто супер.

— Широкому кругу зрителей вы все же были неизвестны до сих пор. Как вам кажется, после такой большой и яркой роли к вам придет слава?

— Я не почувствовала никаких изменений. Но, конечно, многие сейчас мне пишут, говорят, что фильм им понравился. Вообще, у нас в России есть странная штука: вот снялся человек в фильме или сериале и стал знаменит. И ты даже не успеваешь понять, как и почему это произошло. Я к этому отношусь с некой иронией.

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