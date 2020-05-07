«Будто у меня на спине лисы занимаются сексом»: Джуди Денч выразила недовольство «Кошками»

Перед съемками в мюзикле из актрисы обещали «сотворить» элегантное животное, но на экранах появилась старая кошка.

Киноадаптация всемирно известного мюзикла «Кошки» стала огромным провалом. Фильм собрал сразу несколько антипремий «Золотая малина», а спасти зрителей от жуткого вида людей в образе животных не помогла даже современная компьютерная графика. Актриса Джуди Денч, исполнившая одну из главных ролей, поделилась своим мнением о проекте с журналистами издания Vogue.

По словам звезды, она осталась очень недовольна фильмом, который в итоге вышел на большие экраны. Причем, ругая проект, актриса не стеснялась в выражениях.

«Мне пришлось носить жуткий плащ! Будто у меня на спине лисы занимаются сексом», — смело заявила звезда.

Как объяснила Денч, ее уверяли, что на экранах кинотеатров ее образ превратят в элегантное животное но в итоге получилась старая и побитая кошка. По словам Джуди, остальные актеры из съемочной группы разделяют ее мнение.