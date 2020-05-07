Режиссер «Фантастической четверки» признался, что пребывал в депрессии после провала картины

Снимать блокбастеры о супергероях совсем не легкое занятие, особенно если фильм вдруг проваливается в прокате. Так и случилось с картиной «Фантастическая четверка» в 2015 году, а ее создатель, режиссер Джош Транк пообщался с журналистами издания Polygon и объяснил, как так вышло и с чем ему пришлось столкнуться после релиза своего проекта.

Как оказалось, фанаты были столь разочарованы представлением на экране своих любимых героев, что угрожали режиссеру расправой. Главной темой для критики стал выбор темнокожего актера Майкла Б. Джордана на одну из главных ролей. Транк поделился, что его несколько раз угрожали застрелить, так что засыпал он с оружием для самообороны поблизости.

«Если бы кто-то зашел в мой дом, я бы его убил» — рассказал журналистам Джош.

Решение о пересъемках картины режиссер воспринял крайне болезненно и даже сравнил с кастрацией, когда продюсеры вырезали из фильма целые куски.