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Мария Машкова приняла участие в съемках нового фильма «Перевод с немецкого»

Премьера ленты состоится в среду, 6 мая, на телеканале «Россия 1».

Мария Машкова приняла участие в съемках нового фильма «Перевод с немецкого»
Мария Машкова снялась в новом сериале "Перевод с немецкого". Фото: пресс-служба телеканала "Россия 1"

Уже в среду, 6 мая, на телеканале «Россия 1» состоится премьерный показ фильма «Перевод с немецкого». Одну из главных ролей в ленте сыграла 35-летняя дочь Владимира Машкова — Мария. Не секрет для многих, что вместе с мужем Александром Слободяником – младшим актриса обосновалась в Соединенных Штатах. Однако это никак не мешает девушке принимать участие в съемках на родине.

Актриса Мария Машкова
В фильме «Перевод с немецкого» Мария Машкова сыграла простую преподавательницу. Фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Согласно сюжетной линии фильма «Перевод с немецкого», события застают героев в преддверии Великой Отечественной войны. Марии Машковой пришлось вжиться в роль супруги высокопоставленного человека, главного инженера наркомата электропромышленности СССР Григория Воскресенского. Экранного мужа актрисы сыграл 47-летний Александр Макогон.

Премьера фильма "Перевод с немецкого"
Сюжетная линия фильма разворачивается на фоне будущей Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Героиня Машковой преподает немецкий язык в МГУ. И именно к ней, как к специалисту, обращается майор НКВД Павел Нечай (Павел Трубинер). Он просит девушку помочь ему в поиске редкой немецкой книги, текст которой используется для вражеских шифровок.

Актриса Мария Машкова
Героиня Марии Машковой оказалась в самом центре шпионской истории. Фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

В итоге героиня Марии Машковой – простая преподавательница по имени Ирина – оказывается в самом центре масштабной шпионской истории. Самое главное, что все действия ленты разворачиваются на фоне будущей войны. В фильме «Перевод с немецкого» супруга Александра Слободяника-младшего снималась вместе с Антоном Феоктистовым, Алексеем Матошиным, Павлом Трубинером и другими. Режиссерами ленты выступили Андрей Мармонтов и Владимир Кильбург.

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