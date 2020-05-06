Мария Машкова приняла участие в съемках нового фильма «Перевод с немецкого»

Уже в среду, 6 мая, на телеканале «Россия 1» состоится премьерный показ фильма «Перевод с немецкого». Одну из главных ролей в ленте сыграла 35-летняя дочь Владимира Машкова — Мария. Не секрет для многих, что вместе с мужем Александром Слободяником – младшим актриса обосновалась в Соединенных Штатах. Однако это никак не мешает девушке принимать участие в съемках на родине.

Согласно сюжетной линии фильма «Перевод с немецкого», события застают героев в преддверии Великой Отечественной войны. Марии Машковой пришлось вжиться в роль супруги высокопоставленного человека, главного инженера наркомата электропромышленности СССР Григория Воскресенского. Экранного мужа актрисы сыграл 47-летний Александр Макогон.

Героиня Машковой преподает немецкий язык в МГУ. И именно к ней, как к специалисту, обращается майор НКВД Павел Нечай (Павел Трубинер). Он просит девушку помочь ему в поиске редкой немецкой книги, текст которой используется для вражеских шифровок.

В итоге героиня Марии Машковой – простая преподавательница по имени Ирина – оказывается в самом центре масштабной шпионской истории. Самое главное, что все действия ленты разворачиваются на фоне будущей войны. В фильме «Перевод с немецкого» супруга Александра Слободяника-младшего снималась вместе с Антоном Феоктистовым, Алексеем Матошиным, Павлом Трубинером и другими. Режиссерами ленты выступили Андрей Мармонтов и Владимир Кильбург.