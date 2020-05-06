«С дорогим и любимым Аркадьевичем»: Алена Хмельницкая нашла раритетный кадр с Якубовичем

Актриса Алена Хмельницкая в Instagram опубликовала раритетный кадр с ведущим программы «Поле чудес» Леонидом Якубовичем. Звезды вместе снимались в сериале «Русские Амазонки», который вышел на экраны в 2003 году.

Алене Хмельницкой в фильме выпала роль девушки по имени Галина. Она была летчиком-инструктором в подмосковном аэроклубе. Что касается телеведущего, то он сыграл Леонида Аркадьевича Семакина, директора этого заведения.

«Такие иногда фотки приплывают. Вроде было это совсем недавно, а когда начинаешь считать, то лучше и не считать! «Русские Амазонки». С дорогим и любимым Аркадьевичем. Очень мы душевно тогда работали, в радость». Алена Хмельницкая

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Отметим, что у Леонида Якубовича довольна увесистая фильмография. Он снимался в нескольких десятках картин. Причем в некоторых ему досталась роль камео. Любопытно, что первый фильм с участием Леонида Якубовича датирован 1980 годом. Тогда он сыграл в фильме «Однажды двадцать лет спустя».