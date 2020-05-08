«Там каждый метр пропитан кровью и плотью погибших»: как и где снимали военный фильм «Ржев»

8 мая на телеканале «Россия-1» состоится телевизионная премьера фильма, который вышел на большие экраны в декабре прошлого года - «Ржев».

«Я убит подо Ржевом, В безымянном болоте, В пятой роте, на левом, При жестоком налете…» — эти строчки Александра Твардовского знают все. Трагедия тех дней стала такой горькой, потери нашей армии подо Ржевом оказались настолько огромными, что эти события долгие годы замалчивались.

Режиссер «Ржева» Игорь Копылов решился без пафоса и глянца рассказать об одних сутках из жизни солдат, сражавшихся под селом Овсянниково.

В основе – книга участника боев подо Ржевом

Картина снята по мотивам книги Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Надо сказать, Кондратьев – писатель-фронтовик, он писал о том, что испытал на себе, ведь он был непосредственным участником «ржевской мясорубки». Так что, по мнению Игоря Копылова, можно считать, что фильм снят на документальной основе.

Почему о Ржеве старались не говорить

Тема Ржева долгие годы была не то чтобы закрытой, но – нежелательной. Именно в те дни наши войска несли громадные потери. Ржев – это история очень тяжелых и горьких дней, когда казалось, что враг победит. Мы только учились в тех страшных боях – учились воевать, учились справляться с собственным страхом:

«Фронт горел, не стихая, Как на теле рубец. Я убит и не знаю, Наш ли Ржев наконец? Удержались ли наши Там, на Среднем Дону?.. Этот месяц был страшен, Было все на кону».

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Снимали на полигоне под Санкт-Петербургом

Съемочная группа побывала в местах, которые описывает в своей книге Вячеслав Кондратьев. Была мысль снимать именно там, однако воплотить ее оказалось невозможным, — не позволили технические возможности и отсутствие инфраструктуры.

Поэтому для съемок использовали Ржевский полигон, расположенный под Санкт-Петербургом. Актерам и другим членам съемочной группы пришлось работать в трудных условиях – снимались в окопах при лютом морозе, когда отказывались работать даже генераторы.

Причем одеты актеры были в форму того времени – обычное белье, без всякого утепления, гимнастерки, шинели, кирзовые сапоги. Все – максимально достоверно и честно.

«Воплотить съемки в месте настоящих событий стало невозможным по двум причинам причинам. Первая — это технические проблемы и инфраструктура. А вторая проблема, может она и первая: там каждый метр пропитан кровью и плотью погибших. Копать окопы для съемок мы посчитали для себя невозможным», — сказал режиссер Teleprogramma.pro.

Почти без компьютерной графики

Это редкость для современного кино – почти полный отказ от компьютерной графики. Однако Игорь Копылов сумел снять по-настоящему честный фильм, без ретуши и гламура, в котором все «по правде» — взрывы, огонь, грязь и пот, обмороженные руки, невероятная усталость и боль солдат, их страх и подлинный героизм.

Без женщин

«Ржев» — жесткое мужское кино. В кадре вы не увидите ни одной женщины, хотя в последние годы режиссеры любят использовать женские образы, снимая кино «про войну», — видимо, для того, чтобы ярче подчеркнуть несовместимость военных жестоких будней и женского предназначения, несовместимость смерти и жизни.

Режиссер «Ржева» отказался от этого приема, решив, что настолько сложная и горькая тема не предполагает сантиментов.

«Вы должны были, братья,

Устоять, как стена,

Ибо мертвых проклятье –

Эта кара страшна.

Это грозное право

Нам навеки дано –

И за нами оно – это горькое право».

Они устояли. Немногие… Большая часть тех, кто воевал подо Ржевом, — погибли. Их памяти посвящен фильм, рассказывающий об одних сутках из жизни одной роты.

Посмотрите «Ржев» и вспомните тех, кто не дожил.