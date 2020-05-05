Бутерброд Черной вдовы и толстяк Тор: создатели фильма «Мстители» ответили на вопросы поклонников

Последняя картина о команде супергероев вышла в кинотеатрах год назад.

В это трудно поверить, но последний фильм о супергероях из цикла «Мстители» вышел уже год назад. В честь такого немаловажного события актеры и члены съемочной группы решили ответить на вопросы поклонников и рассказать неизвестные ранее факты о «Финале», сообщает издание Hollywood Reporter.

По изначальной задумке первая встреча Стражей Галактики с Тором шла не менее двадцать минут, ее пришлось сильно сократить. В одной из сцен «Финала» Скарлетт Йоханнсон в роли Черной вдовы ела бутерброд с арахисовым маслом. Из-за множества отснятых дублей, рядом с актрисой стояло ведро, в которое пришлось выбросить аж 14 недоеденных сэндвичей.

А вот потолстевший Тор стал сюрпризом для актера Криса Хемсворта, ведь подобный грим весил около 30 килограммов.