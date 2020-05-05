Боевик в космосе: Том Круз решил снять фильм за пределами нашей планеты

Фильмов про таинства космоса снято уже великое множество, но Том Круз решил пойти дальше. Актер планирует снять фильм про космос, находясь в космосе, без использования спецэффектов. Разумеется, столь амбициозный проект не остался незамеченным, так что помочь звезде Голливуда вызвался сам Илон Маск и его компания Space X.

Жанр новой картины пока точно не определен, но, вероятно, это будет боевик, сообщает издание Deadline. Если все получится, то проект Тома Круза действительно станет первым не документальным фильмом, снятым за пределами нашей планеты.

Актер планирует исполнить в картине одну из главных ролей, так что в космос придется отправиться именно ему. Никаких подробностей о картине пока нет, но NASA также заинтересовалась проектом.