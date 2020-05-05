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Звездный гость

В далекой галактике: Тайка Вайтити стал режиссером новых «Звездных войн»

Слухи о его кандидатуре появились еще в январе.

В далекой галактике: Тайка Вайтити стал режиссером новых «Звездных войн»
Тайка Вайтити. Фото: globallookpress

Компания Disney наконец-то определилась с главным кандидатом на роль режиссера для следующего полнометражного фильма «Звездные войны». И победителем стал режиссер фильма «Тор: Рагнарек» Тайка Вайтити. Он не только займется режиссурой, но и напишет сценарий совместно с Кристи Уилсоном-Кернсом, который работал над драмой «1917».

Как выяснилось, Вайтити не стесняется лгать своим поклонникам в лицо. Ведь первые слухи о его назначении появились еще в январе, но тогда режиссер жестко их опроверг.

Точной даты выхода нового фильма, а также его актерский состав или хотя бы название пока неизвестны.

Напомним, Тайка Вайтити награжден премиями «Оскар» и BAFTA за «Кролика Джоджо».

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«Звёздные Войны»Новости киноТайка Вайтити
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