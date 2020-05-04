«Разрушитель» возвращается: Сталлоне проанонсировал работу над второй частью фильма

Боевик появился на экранах в начале 90-х и был весьма популярным.

Даже эпидемия коронавируса не способна полностью парализовать мир кино Голливуда. Актер Сильвестр Сталлоне случайно проговорился о том, что легендарный боевик из 90-х под названием «Разрушитель» ждет продолжение. Причем это не просто планы, по словам звезды, картина уже находится в процессе разработки.

Напомним, первый фильм рассказывал историю не самого удачливого полицейского, роль которого как раз исполнял Сталлоне. После поимки опасного преступника служителя закона заморозили за огромный ущерб, причиненный городу. В итоге наш герой оказывается в далеком будущем, где снова начинает охоту на своего заклятого врага. В картине также снимались Уэсли Снайпс и Сандра Буллок. С момента выхода фильма прошло уже более 17 лет.

В минувшее воскресенье, 3 мая, Сталлоне проводил в социальной сети сессию вопросов и ответов со своими поклонниками, во время которой и проговорился о «Разрушителе-2». Разумеется, подробностей пока нет.