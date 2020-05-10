«Морозко»: Стас Пьеха прочитал сказку, которую любит с детства
«Сказки на ночь»
«Морозко»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Как снимали легендарный военный фильм «Белорусский вокзал»

Легендарному «Белорусскому вокзалу» исполняется 50 лет.

Как снимали легендарный военный фильм «Белорусский вокзал»
Кадр из фильма «Белорусский вокзал»

Одна из самых пронзительных картин, посвященных Великой Отечественной, была снята без грохочущих батальных сцен, но смогла рассказать о войне гораздо тоньше и выразительнее, чем любое дорогостоящее кино с мощными спецэффектами.

«Телепрограмма» вспоминает, как создавал свой фильм режиссер Андрей Смирнов, которому следующей весной стукнет 80.

До самого финала картины непонятно, при чем тут вообще Белорусский вокзал. Но именно с ним связано самое важное — на этот вокзал возвращались советские войска с фронта. Съемка прибытия первого поезда Победы вошла в концовку фильма.

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Андрей Смирнов так вспоминал начало работы: «Четыре звезды (слева направо: Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Всеволод Сафонов) сначала настороженно отнеслись и ко мне, и друг к другу, но потом спаялись. Папанов и Леонов — два великих комика, когда начинали что-то рассказывать, съемка тормозилась, все собирались возле них, глядели им в рот и умирали от смеха».

Кадр из фильма «Белорусский вокзал»
Кадр из фильма «Белорусский вокзал»

Молодая Маргарита Терехова исполнила эпизодическую роль Наташи Шипиловой. Но как! «Терехова сыграла самую современную по тем временам женщину — курящую, знающую толк в мужчинах. Она — отдельный театр», — оценил работу актрисы Михаил Боярский.

Кадр из фильма «Белорусский вокзал». Фото
Кадр из фильма «Белорусский вокзал». Фото: Globallookpress

Сложно себе представить этот фильм без Анатолия Папанова и Евгения Леонова. Но актеров запросто могло не оказаться в «Белорусском вокзале», ведь вместо первого в картину пробовался Николай Рыбников, а вместо второго — Иннокентий Смоктуновский, реально прошедший войну в составе

637-го стрелкового полка. Вместо Нины Ургант могла сыграть Инна Макарова — худсовет настаивал, чтобы актрису заменили, когда уже половину фильма отсняли. Но бабушку Ивана Урганта все же сумел отстоять режиссер (на фото — справа).

Съемка фильма «Белорусский вокзал». Фото
Съемка фильма «Белорусский вокзал». Фото: Кинопоиск

В этой сцене вроде бы ничего не происходит: ветераны поют, но так, что зритель проживает войну вместе с ними. Каждый персонаж выглядит библейским и несет особую нагрузку — и медсестра Рая (Нина Ургант), и радист Дубинский (Анатолий Папанов), и разведчик Приходько (Евгений Леонов), и сапер Харламов (Алексей Глазырин), и минер Кирюшин (Всеволод Сафонов). Каждый заново проживает войну, произнося слова песни Окуджавы: «И значит, нам нужна одна победа, одна на всех — мы за ценой не постоим».

Кадр из фильма «Белорусский вокзал». Фото: РИА Новости
Кадр из фильма «Белорусский вокзал». Фото: РИА Новости

Тэги

Алексей ГлазыринАнатолий ПапановАндрей СмирновВеликая Отечественная войнаВсеволод СафоновДень ПобедыЕвгений ЛеоновМаргарита Терехова
Loading...