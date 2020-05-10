Как снимали легендарный военный фильм «Белорусский вокзал»

Одна из самых пронзительных картин, посвященных Великой Отечественной, была снята без грохочущих батальных сцен, но смогла рассказать о войне гораздо тоньше и выразительнее, чем любое дорогостоящее кино с мощными спецэффектами.

«Телепрограмма» вспоминает, как создавал свой фильм режиссер Андрей Смирнов, которому следующей весной стукнет 80.

До самого финала картины непонятно, при чем тут вообще Белорусский вокзал. Но именно с ним связано самое важное — на этот вокзал возвращались советские войска с фронта. Съемка прибытия первого поезда Победы вошла в концовку фильма.

Андрей Смирнов так вспоминал начало работы: «Четыре звезды (слева направо: Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Всеволод Сафонов) сначала настороженно отнеслись и ко мне, и друг к другу, но потом спаялись. Папанов и Леонов — два великих комика, когда начинали что-то рассказывать, съемка тормозилась, все собирались возле них, глядели им в рот и умирали от смеха».

Молодая Маргарита Терехова исполнила эпизодическую роль Наташи Шипиловой. Но как! «Терехова сыграла самую современную по тем временам женщину — курящую, знающую толк в мужчинах. Она — отдельный театр», — оценил работу актрисы Михаил Боярский.

Сложно себе представить этот фильм без Анатолия Папанова и Евгения Леонова. Но актеров запросто могло не оказаться в «Белорусском вокзале», ведь вместо первого в картину пробовался Николай Рыбников, а вместо второго — Иннокентий Смоктуновский, реально прошедший войну в составе

637-го стрелкового полка. Вместо Нины Ургант могла сыграть Инна Макарова — худсовет настаивал, чтобы актрису заменили, когда уже половину фильма отсняли. Но бабушку Ивана Урганта все же сумел отстоять режиссер (на фото — справа).

В этой сцене вроде бы ничего не происходит: ветераны поют, но так, что зритель проживает войну вместе с ними. Каждый персонаж выглядит библейским и несет особую нагрузку — и медсестра Рая (Нина Ургант), и радист Дубинский (Анатолий Папанов), и разведчик Приходько (Евгений Леонов), и сапер Харламов (Алексей Глазырин), и минер Кирюшин (Всеволод Сафонов). Каждый заново проживает войну, произнося слова песни Окуджавы: «И значит, нам нужна одна победа, одна на всех — мы за ценой не постоим».