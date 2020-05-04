Последствия коронавируса: звезды Голливуда хотят кардинально пересмотреть условия своей работы

Хотя эпидемия коронавируса пока даже не думает заканчиваться, некоторые сферы жизни уже готовы сильно измениться после конца пандемии. Так, актеры из Голливуда собираются пересмотреть свои взгляды на все сцены, где нужно тесно контактировать со своими коллегами.

Как сообщает издание The Wrap, после победы над коронавирусом актеры могут начать куда осмотрительнее относиться к своему здоровью. Причем изменения грядут по-настоящему глобальные. Актеры планируют отказаться сразу от некоторых сцен: поцелуи, секс, рукопашные драки. Звезды Голливуда согласны на съемки, но только если будут уверены в своей безопасности.

Сцен с поцелуями станет гораздо меньше, то же самое касается и моментов, когда актеры должны находиться лицом к лицу. Гильдия киноактеров США уже начала подготовку к работе по новым правилам. Правда, российское кино эти нововведения пока не касаются.