«Операция по спасению» прошла успешно: новый боевик от Netflix бьет рекорды просмотров

Хотя эпидемия коронавируса серьезно ударила по киноиндустрии, закрыв большинство кинотеатров в мире, кое-кто все же остался в плюсе. Компания Netflix сообщила, что новый боевик «Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом в главной роли стал самой крупной кинопремьерой за всю историю видеосервиса. По подсчетам экспертов, после первого месяца проката количество просмотров кинокартины должно перевалить за 90 миллионов.

Учитывая среднюю цену на подписку в районе 13$, картина собрала примерно миллиард, но разумеется, реальные цифры гораздо ниже. Однако боевик, в который вложили 65 миллионов долларов, явно окупился.

Сюжет фильма рассказывает историю наемника, которого наняли для эвакуации сына наркобарона из Бангладеша. Задача сильно усложняется известия о том, что за голову похищенного назначили огромную награду.