Фильм «Мстители: Финал» стал победителем кинопремии Kids’ Choice Awards

Во время пандемии многие крупные мероприятия связанные с миром кино перешли в формат онлайн. Также поступила и небольшая кинопремия Kids’ Choice Awards. Как следует из названия, победителей тут выбирают исключительно беспристрастные дети. Главным призером стала картина «Мстители: Финал», армия супергероев не оставила равнодушными маленьких зрителей, а возрастной рейтинг позволил им посмотреть картину без всяких проблем. Для того, чтобы поблагодарить своих самых преданных зрителей, актеры блокбастера даже записали небольшое видеообращение.

📹Kids Choice Awards 2020

Favorite Movie is "Avengers:Endgame"! pic.twitter.com/otvl8u6EbF — 💕RDJ JP💕 (@luvrobertdowney) May 3, 2020

Лучшим актером стал Дуэйн Джонсон, а лучшая актриса Дав Камерон, звезда малоизвестного в России фильма «Наследники». Главным супергероем оказался «Человек-паук», лучшим сериалом стали «Очень странные дела»,а самый оцененный мультфильм — «Холодное сердце 2». Не стоит думать, что Kids’ Choice Awards это исключительно шуточная премия, ее организаторы пожертвовали миллион долларов в фонд борьбы с голодом во время пандемии коронавируса.