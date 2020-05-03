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Фильм «Мстители: Финал» стал победителем кинопремии Kids’ Choice Awards

Актеры главного блокбастера записали видеообращение в честь своей победы.

Фильм «Мстители: Финал» стал победителем кинопремии Kids’ Choice Awards
Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности". Фото: Paramount Pictures

Во время пандемии многие крупные мероприятия связанные с миром кино перешли в формат онлайн. Также поступила и небольшая кинопремия Kids’ Choice Awards. Как следует из названия, победителей тут выбирают исключительно беспристрастные дети. Главным призером стала картина «Мстители: Финал», армия супергероев не оставила равнодушными маленьких зрителей, а возрастной рейтинг позволил им посмотреть картину без всяких проблем.  Для того, чтобы поблагодарить своих самых преданных зрителей, актеры блокбастера даже записали небольшое видеообращение.

Лучшим актером стал Дуэйн Джонсон, а лучшая актриса Дав Камерон, звезда малоизвестного в России фильма «Наследники». Главным супергероем оказался «Человек-паук», лучшим сериалом стали «Очень странные дела»,а самый оцененный мультфильм — «Холодное сердце 2». Не стоит думать, что Kids’ Choice Awards это исключительно шуточная премия, ее организаторы пожертвовали миллион долларов в фонд борьбы с голодом во время пандемии коронавируса.

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