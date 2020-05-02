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Дублерша Умы Турман устроила онлайн-драку

Зои Белл запустила новый челлендж, который поддержали Кэмерон Диас, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон и другие звезды.

Дублерша Умы Турман устроила онлайн-драку
Зои Белл. Фото: https://www.instagram.com/therealzoebell/?utm_source=ig_embed

Знаменитая дублерша Умы Турман в фильме «Убить Билла» запустила челлендж в Instagram с названием #BossBitchFightChallenge. По незамысловатому сюжету, Зои Белл надоело сидеть дома и она решила немного развлечься. Женщина представила, что она через экран может нанести удар.

«Погодите-ка! Я же могу поиграть с друзьями», — говорит в начале ролика Зои, и бьет в камеру ногой.

Удар прилетает Люси Лоулесс («Зена — королева воинов»), которая отшатнувшись, как от настоящего толчка в живот падает, а после передает его другим актрисам. В виртуальной драке приняли участие Кэмерон Диас, Марго Робби, Холли Берри и Скарлетт Йоханссон, Дрю Бэрримор, Рози Перес, Флоренс Пью и другие знаменитости.  Актрисы использовали в битве все, что попадалось им под руку: биты, бутылки с шампанским, гантели и даже щеночка.  Девушки подключили всю смекалку и навыки. Профессионально отработанные падения, кувырки и удары сценического боя поразили поклонников звезд.

«Это чертовски здорово», «Вы легенды», «Очень крутой челлендж», «Я обожаю вас, то что вы сделали прекрасно», — написали пользователи Instagram.

После публикации ролика Белл выразила благодарность всем, кто принял участие в челлендже, и отметила, что весьма рада знакомству с такими легендарными актрисами. Они в свою очередь так же выразили признательность Зои за идею.

«Горжусь тем, что сразилась с этими экшен-оторвами на карантине», — написала Холли Берри.

«Леди, вы мои герои», — подписала свой пост Зои.

Напомним, Зои Белл появлялась в нескольких фильмах Квентина Тарантино и как дублерша Умы Турман, и как актриса. Белл снялась в таких картинах, как:«Доказательство смерти», «Омерзительная восьмерка», «Однажды в… Голливуде» и других фильмах.

Тэги

Дрю БэрриморЗои БеллкарантинКэмерон ДиасУма Турманчеллендж
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