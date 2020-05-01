Disney заявил о планах на киноадаптацию мультфильма «Геркулес»

Даже в период пандемии студия Disney не перестает планировать преображение своих культовых мультфильмов, которые можно превратить в полноценные полнометражные картины. А раз уж первый опыт с «Аладдином» и «Королем Львом» прошел успешно, то просто нет смысла останавливаться на достигнутом. Как сообщает издание Variety, компания начала работу над киноадаптацией своего знаменитого проекта «Геркулес». Зрителям стоит ждать максимально зрелищных спецэффектов, ведь продюсерами стали режиссеры последних «Мстителей», братья Руссо.

За сценарий отвечает Дэйв Каллахам, он работал над первыми «Неудержимыми», а также помогал в работе над «Годзиллой» и не самым удачным фильмом «Zомбилэнд: Двойной выстрел».

Напомним, мультфильм впервые вышел в 1997 году и был весьма тепло встречен зрителями. История полубога Геркулеса, который совершал подвиги во имя того, чтобы быть признанным полноценным богом, была встречена на ура. А вот каким будет его киноадаптация, пока не известно, равно как и то, кто исполнит роль главного героя. К слову, Дуэйн Скала Джонсон отлично подошел бы на эту роль.