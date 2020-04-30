Больше фокусов: фильм «Иллюзия обмана» получит продолжение

Журналисты издания THR выяснили, что студия Lionsgate активно ведет работу над третьей частью фильма «Иллюзия обмана». Подробностей пока мало, да и эпидемия коронавируса сильно мешает съемкам.

Однако уже известно, что за сценарий будет отвечать Эрик Уоррен Сингер, который удостоился многих наград за свой проект «Афера по-американски». Продюсерами станут Бобби Коуэн и Алекса Куртцман, первый занимался работой над оригинальной «Иллюзией обмана», а вторая отвечала за создание фильма «Звездный путь».

С актерским составом все пока очень туманно, хотя создатели фильма хотели бы вернуть в проект всех звезд, от Вуди Харрельсона и Джесси Айзенберга, до Марка Руффало и Моргана Фримена, пока не ясно, кто из них примет предложение о продолжении съемок. Хотя уже точно известно, что в картине появится много новых героев.

Точной даты выхода нового фильма о фокусниках и грабителях экстра-класса пока нет.