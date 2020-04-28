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Майкл Мэдсен поделился сценарием продолжения «Бешеных псов» и «Криминального чтива»

Квентин Тарантино все еще мечтает снять продолжение легендарных фильмов.

Майкл Мэдсен поделился сценарием продолжения «Бешеных псов» и «Криминального чтива»
Кадр из фильма «Бешеные псы»

Одним из лучших фильмов Квентина Тарантино по праву считаются «Бешеные псы». Режиссер в интервью часто рассказывал об идее вернуться к своим старым сценариям и продолжить истории знакомых героев. Один из главных героев оригинальной картины, актер Майкл Мэдсен рассказал журналистам о том, каким могло быть продолжение не только «Бешеных псов», но и «Криминального чтива».

По словам артиста, главные герои из разных фильмов должны были встретиться, чтобы в дальнейшем заняться криминальным бизнесом в Амстердаме. Тарантино уже несколько раз сообщал о желании начать съемки , но дальше идей дело никак не заходило, тем более, что и Мэдсен, и Траволта, которые должны исполнить главные роли, заметно постарели и уже не так похожи на своих героев.

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