На «России 1» состоится телевизионная премьера фильма «Одесса»

Картина Валерия Тодоровского будет очень актуальна для просмотра именно сейчас, во время эпидемии коронавируса.

В самоизоляции время тянется бесконечно, но телеканал «Россия 1» нашел выход из неприятной ситуации. Второго мая впервые на телевидении состоится премьера фильма «Одесса», режиссера Валерия Тодоровского.

Картина заслуженно получила сразу четыре премии «Золотой орел» в различных номинациях. Главные роли в киноленте исполняют Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт и другие.

По случайному стечению обстоятельств именно сейчас этот фильм очень актуален для зрителей. По сюжету жители и гости Одессы во времена Советского Союза попадают в холерный карантин. Жизнь казалось бы давно знакомых людей меняется за считанные дни и персонажи показывают себя совсем не с приятной стороны.

Несмотря на то, что фильм является драмой, в нем много юмора, который не только не портит общую атмосферу проекта, но и делает его более цельным.