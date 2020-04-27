Судьба Чебурашки: в Японии узнали о претензиях «Союзмультфильма»

Некоторое время назад в видеосервисе YouTube появилась японская версия мультфильма про Чебурашку. Не все остались довольны современной графикой и измененным сюжетом легендарного проекта. Студия «Союзмультфильм» даже вспомнила о том, что права на персонажа были составлены некорректно и сейчас всеми силами пытается вернуть любимую игрушку под свой контроль.

Японская компания Cheburashka Project LLP заметила критику в свой адрес и поспешила ответить «Союзмультфильму», как сообщает ТАСС.

По словам представителей Страны восходящего солнца, они сделают все, что в их силах, чтобы сохранить дружественные отношения с «Союзмультфильмом» и сохранить перспективы развития мультипликационного героя. Однако в данный момент никаких сообщений о дополнительных переговорах от российской студии не поступало, уточнил японский представитель.