Лучше не бывает: эксперты назвали самые прибыльные фильмы 2019 года

Пока кинобизнес стоит на затянувшейся паузе из-за эпидемии коронавируса, журналисты не теряют зря времени. Эксперты издания Deadline подготовили список из самых прибыльных фильмов 2019 года. Эти картины могут не нравится критикам, однако нельзя отрицать, что именно они принесли больше всего денег своим создателям. При подсчетах учитывались затраты на рекламу и прочие важные особенности.

На десятом месте приключения Дуэйна «Скалы» Джонсона в вымышленном мире «Джуманджи». Фильм «Новый уровень» собрал в кинотеатрах 236 миллионов долларов. На девятой строчке «Скайуокер. Восход», хотя фанаты и критики от картины не в восторге, но все же у франшизы все еще много поклонников, которые отдали 300 миллионов долларов. На восьмом месте «Человек-паук: Вдали от дома», заслуженные 339 миллионов и отличная актерская игра Джейка Джилленхола. Седьмая строка и неожиданный проект Гая Ричи «Аладдин», собрал 356 миллионов. На шестом месте уже четвертая по счету «История игрушек» и ее 368 миллионов долларов. Горячую пятерку открывает «Капитан Марвел», супергероине удалось получить 414 миллионов. На четвертом месте оскароносный «Джокер» и его 437 миллионов долларов.

Бронзу получает «Король Лев», ремейку легендарного мультфильма удалось собрать 580 миллионов долларов в прокате.

Серебро завоевал мультфильм «Холодное сердце — 2», 599 миллионов и любовь девочек со всего мира.

Ну а первое место и абсолютное лидерство у «Мстителей: Финал». Огромный отрыв от конкурентов и 890 миллионов долларов в кассе.