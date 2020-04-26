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Супергерои отменяются: Disney отодвинула дату выхода «Человека-паука» и «Доктора Стрэнджа»

Коронавирус сильно испортил планы киноделов, хотя Кристофер Нолан все равно планирует показать свой «Довод» этим летом.

Супергерои отменяются: Disney отодвинула дату выхода «Человека-паука» и «Доктора Стрэнджа»
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома". Фото: Disney

Плохие новости для всех любителей кино, студия Disney совместно с компанией Sony приняла окончательное решение по поводу переноса выхода своих блокбастеров. Как сообщает издание Deadline, новые даты выглядят довольно печально, ведь задержку составят от нескольких месяцев до года.

Третья часть фильма о приключениях «Человека-паука» появится в кинотеатрах не раньше осени следующего года, а продолжение «Доктора Стрэнджа» выйдет лишь весной 2022 года.

Это не все изменения, также будет перенесена вторая часть успешного мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», на осень 2022 года. А вот экранизации компьютерной игры Uncharted даже повезло, фильм выйдет раньше запланированного срока, летом 2021 года.

Новость не самые приятные, особенно учитывая, что студия Warner Bros. до сих пор хочет выпустить «Довод» Кристофера Нолана и «Чудо-женщину: 1984» точно в срок. Планы очень оптимистичные, ведь релиз нового проекта Нолана должен состояться уже в июле.

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