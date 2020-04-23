Аригато, Чебурашка! В Японии возродили легендарный мультфильм

Чудо наконец-то свершилось, мультипликаторы из Японии создали свой мультик про Чебурашку, сохранив главных героев, но немного изменив сюжет.

Проект длится четыре минуты и пересказывает уже знакомую всем с детства историю знакомства странного зверька с большими ушами и доброго крокодила. Повод для выхода мультфильма некоторым покажется странным: проект создан в честь десятилетнего юбилея японского кукольного мультфильма «Чебурашка»! Да, в Стране восходящего солнца очень любят милого персонажа из России.

Особую изюминку проекту придает японская озвучка, за Геннадия говорит Такахиро Сакурай, а Чебурашке подарил голос Риэ Кугимия.

К сожалению, русских субтитров пока нет, но в данном случае они и не нужны, чтобы понимать смысл мультфильма.