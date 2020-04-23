Миллионер из трущоб, доктор Хаус и английский юмор: как создавали фильм «История Дэвида Копперфилда»

«История Дэвида Копперфилда» – это новое прочтение романа Чарльза Диккенса. На этот раз, ода чисто английскому мужеству и выдержке представлена в комедийном ключе.

О чем фильм?

«История Дэвида Копперфилда» развивается в викторианской Англии. Рассказывает ее сам Дэвид. Ранние годы его жизни наполнены счастьем и безмятежностью.

Но в один из дней счастье заканчивается. После беззаботного лета, проведенного в баркасе, вытащенном на берег, он возвращается домой и обнаруживает, что его мать вышла замуж, и он, Дэвид, больше не нужен.

Мальчика выдворяют на работу — на завод по разливу воды. Зарплата мизерная, условия нечеловеческие, единственной отрадой становится приют у бедного, но радушного мистера Микобера…

Этот «неважный старт» не помешал герою прожить интереснейшую жизнь, полную приключений. Вместе с Дэвидом зрители совершат путешествие по Британии, побывают в трущобах Лондона и в усадьбах аристократов, станут свидетелями дружбы и любви героя, «пройдут путь» от чернорабочего до блестящего лондонского адвоката и популярного писателя, человека, ставшего хозяином своей судьбы.

«Шутки становятся почти крамольными»

Роман Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфилд», опубликованный впервые в 1850 году – толстая книга, в которой есть место и викторианской чопорности, и искрометному английскому юмору. Именно на последний делают ставку создатели картины.

«Роман кажется современным, а все предыдущие попытки экранизации, которые я видел, были слишком серьезными, — говорит режиссер и сценарист картины Армандо Ианнуччи. — И в книге сэра Чарльза, и в нашем фильме есть сцены, в которых шутки становятся почти крамольными. Хороший пример – когда Дэвид нанимается в юридическую контору и пытается справиться с неловкостью, проходя по скрипучим половицам. Или, скажем, когда он влюбляется в Дору и представляет ее лицо повсюду, даже в облаках. Ситуации удивительны, но, вместе с тем, вполне реальны». Книга интересна и драматична, но именно эти особенности романа меня волновали меньше всего. Интереснее было работать над веселыми сценами, как, например, над той, в которой Дэвид впервые напивается».

«Роман по-настоящему смешной!»

«Роман по-настоящему смешной, – соглашается сценарист Саймон Блэкуэлл. – Это одна из самых веселых книг, которые я когда-либо читал». Экранизируя «Дэвида Копперфилда», без потерь не обойтись. Это довольно большая книга, более 600 страниц. И чтобы уместить ее в фильм, кинематографисты обычно жертвовали комедией в пользу сюжета. А ведь роман по-настоящему смешной! Вы никогда не подумаете: «Ну да, понятно, почему это было смешно в 1850-х». Нет, книга смешна сама по себе».

Роли исполняют

Актерский состав картины поистине фантастичен. В этом созвездии горят только яркие звезды: это и «Миллионер из трущоб» Дев Патель и Тильда Суинтон («Выживут только любовники»), великолепный доктор Хаус —Хью Лори, парфюмер из одноименного фильма — Бен Уишоу, звезда «Игры престолов и « Звездных войн» Гвендолин Кристи, доктор Кто — Питер Капальди и другие.

Выбор подходящих актеров зарубежные критики назвали первым и решающим шагом на пути к успеху. А для режиссера было принципиально важно подбирать актеров вне зависимости от цвета кожи. Так, англичанина Дэвида сыграл номинант на «Оскар» Дев Пател (британский актер индийского происхождения.- Ред.).

«Дев был единственным актером, которого я видел в этой роли, – говорит режиссер. – Когда он согласился, я выдохнул с облегчением, потому что запасного плана у меня не было!» «Нам очень повезло с актерским составом, – соглашается Саймон Блэкуэлл. – Питер Капальди, Тильда Суинтон, Хью Лори… Одна мысль о них заставляет улыбнуться! Это просто восхитительный состав!»

От создателей «Смерти Сталина»

«История Дэвида Копперфилда» была очень амбициозной творческой задачей, – признает художник-постановщик Кристина Касали. – Я думала, что самым масштабным моим проектом станет картина «Смерть Сталина», которая, впрочем, таковой и была до тех пор».

Воссоздать Викторианскую эпоху создателям фильма пришлось в трех совершенно непохожих декорациях. По мнению Касали, сцены в Лондоне должны были получиться «людными и грязными», в Дувре – более «прибрежными», а в Кентербери – «весьма аристократичными».

Огромная работа проведена и по воссозданию шикарных костюмов той эпохи.

«Мы проделали огромную работу над цветовой палитрой костюмов каждого персонажа, даже мало-мальски задействованного в фильме, – говорит художник-постановщик.- Нам удалось создать нечто такое, что не укладывается в понятие традиционной экранизации книги Диккенса».

«История Дэвида Копперфилда»

Комедия, драма

Режиссер: Армандо Ианнуччи

В ролях: Дев Патель, Анайрин Барнард, Питер Капальди, Морфидд Кларк, Дэйзи Мэй Купер, Розалинд Элизар, Хью Лори, Тильда Суинтон, Бен Уишоу, Пол Уайтхаус, Гвендолин Кристи, Энтони Уэльс, Бенедикт Вонг.

А вы планируете пойти в кино на «Историю Дэвида Копперфилда», когда откроют кинотеатры?