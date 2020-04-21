«Вирус — что тут еще скажешь»: умер режиссер Иван Щеголев

Судя по словам его коллеги, Ефима Любинского, смерть наступила из-за осложнений от коронавируса.

Плохие новости из мира российского кино. Во вторник, 21 апреля, стало известно о смерти 59-летнего актера и режиссера Ивана Щеголева. По предварительным данным, смерть наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Как сообщает издание «Известия», начиная с 10 апреля, врачи сражались за жизнь Щеголева, но в последние два дня его состояние резко ухудшилось.

«Вирус — что тут еще скажешь», — объяснил ситуацию Ефим Любинский, продюсер проекта «Морозова», в котором Щеголев был режиссером.

Иван Щеголев занимался работой над множеством популярных российских сериалов, среди которых «Карпов», «Кулагин и партнеры», «Морозова» и другие.

Напомним, по данным оперативного штаба в России за сутки зарегистрировали 5642 новых случая заражения коронавирусом. За прошедший день от инфекции умер 51 человек.