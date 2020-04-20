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Галина Петрова призналась, что вышла замуж за режиссера Осипова полушутя

По словам звезды, она не верила, что сценарист обратит на нее внимание.

Галина Петрова призналась, что вышла замуж за режиссера Осипова полушутя
Петрова вспомнила, как пять лет ждала предложения о замужестве/http://globallookpress.com/

Актриса Галина Петрова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем супруге режиссере и сценаристе Олеге Осипове. От него она родила двух детей — дочь Наталью и сына Романа.

«С мужем мы познакомились еще в Тамбове. Он один из первых поступил в Щукинское училище из нашего города. Я, когда его увидела, то меня сразу обожгло. Я влюбилась в него без надежды. Поняла, что это человек, которого буду любить всю жизнь. Он сразу стал моей судьбой. Когда я проявила себя как талантливая актриса, то он обратил на меня внимание. У него были какие-то женщины, но он выбрал все-таки меня. Мы вместе сорок лет».

Галина Петрова

Как отметила Галина Петрова, Осипов на протяжении пяти лет не делал ей официального предложения. В какой-то момент дело все-таки сдвинулось с мертвой точки.

«Мы встречались просто лет пять. Долгое время не создавали семью. Я, к примеру, два года ждала его из армии. Он потом мне сделал все-таки предложение. Все было полушутя. Помню, как мы смеялись прямо в ЗАГСЕ. Но я согласилась», — заметила Галина Петрова.

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