Галина Петрова призналась, что вышла замуж за режиссера Осипова полушутя

По словам звезды, она не верила, что сценарист обратит на нее внимание.

Актриса Галина Петрова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем супруге режиссере и сценаристе Олеге Осипове. От него она родила двух детей — дочь Наталью и сына Романа.

«С мужем мы познакомились еще в Тамбове. Он один из первых поступил в Щукинское училище из нашего города. Я, когда его увидела, то меня сразу обожгло. Я влюбилась в него без надежды. Поняла, что это человек, которого буду любить всю жизнь. Он сразу стал моей судьбой. Когда я проявила себя как талантливая актриса, то он обратил на меня внимание. У него были какие-то женщины, но он выбрал все-таки меня. Мы вместе сорок лет». Галина Петрова

Как отметила Галина Петрова, Осипов на протяжении пяти лет не делал ей официального предложения. В какой-то момент дело все-таки сдвинулось с мертвой точки.

«Мы встречались просто лет пять. Долгое время не создавали семью. Я, к примеру, два года ждала его из армии. Он потом мне сделал все-таки предложение. Все было полушутя. Помню, как мы смеялись прямо в ЗАГСЕ. Но я согласилась», — заметила Галина Петрова.