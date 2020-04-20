«Это кино про плоть, кровь, души»: Петр Федоров о новом хорроре «Спутник»

Уже в ближайший четверг, 23 апреля, в онлайн-кинотеатрах состоится премьера нового российского космического хоррора «Спутник». По сюжету космонавт Владимир Вешняков случайно оказался инфицирован инопланетным существом и привозит его на планету прямо в своем теле. Теперь ученые должны не только выяснить цели пришельца, но и постараться спасти космонавта.

Исполнитель главной роли Петр Федоров рассказал подробности о проекте изданию «Известия». По словам актера, не стоит ждать от фильма однозначного ужастика, как например в фильме «Чужой». Ведь зрителям до последнего момента будет непонятно, на стороне добра или же зла находится незваный гость из иных миров.

Федоров обошелся без спойлеров, но намекнул, что картина будет прежде всего посвящена не спецэффектам, а людям и их проблемам. Так его герой Владимир Вешняков внезапно узнает, что где-то у него растет ребенок и сейчас всеми силами желает найти родную душу. Однако артист заметил, что не у всех сказок бывает счастливый конец.

«Я хотел, чтобы это было кино про плоть, кровь, души, чтобы история получилась очень рефлексивной», — заявил Федоров.