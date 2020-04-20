Удачи с поиском работы: Disney собирается уволить почти половину своих сотрудников

Эпидемия коронавируса продолжает наступление и даже крупные компании начинают прогибаться под натиском пандемии. Как сообщает издание Financial Times, почти половина сотрудников Disney в ближайшее время останется без зарплат. Если быть точнее, около 100 000 человек должны будут искать новые способы заработка денег, зато компания сумеет сэкономить на этом около 500 миллионов долларов ежемесячно. Стоит отметить, что даже при таких суровых решениях топ-менеджеры Disney предпочли не отказываться от своих крупных денежных бонусов.

Знаменитые тематические парки в Европе и Америке закрыты уже почти пять недель и ежедневно Disney терпит убытки. Также цена акций корпорации за период эпидемии упала почти на четверть. Иронично, но руководство Disney порекомендовало всем уволенным сотрудникам обратиться за материальной помощью к государству.

Для примера, в городе Орландо проживают порядка 70 000 человек так или иначе работающие на корпорацию. Власти уже предложили всем этим людям еженедельное пособие в размере 275 долларов. Хотя для жителей России сумма кажется высокой, она тем не менее является одной из самых низких в стране.