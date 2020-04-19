«Это не должно вызвать хейта»: Сарик Андреасян снимет экранизацию «Евгения Онегина»

Любителей кино и классической литературы ждет внезапный сюрприз. Режиссер Сарик Андреасян, известный прежде всего по супергеройскому фильму «Защитники», ведет работу над экранизацией знаменитого «Евгения Онегина». Уже доподлинно известно, что съемочная группа не станет изобретать велосипед, а воспользуется секретом успеха своих зарубежных коллег. Помните «Великого Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо? Вот по образу и подобию этой оскароносной картины и будет создаваться наш, родной, «Евгений».

Как сообщает издание «Фильм Про», ожидается не полное копирование сюжета, что выглядело бы странно, а скорее внешний вид и визуальный стиль проекта.

Не стоит ждать скорого выхода картины в свет, в данный момент не готов даже сценарий, не говоря уж об актерском составе и дате выхода.