Почувствуй себя енотом: в Сети появились уникальные кадры Купера в роли героя «Стражей Галактики»

Если вы фанат экранизаций комиксов Marvel и не знаете чем заняться, мы нашли для вас отличное развлечение. Давайте на некоторое время отвлечемся от эпидемии коронавируса и посмотрим, как актер Брэдли Купер озвучивает одного из самых харизматичных персонажей «Стражей Галактики».

Студия Marvel выложила в соцсети фрагмент того, как Купер работает над ролью. Посмотрите на эту экспрессию, на мимику. Несмотря на то, что звезде Голливуда доверили лишь подарить голос еноту по кличке Ракета, он успешно повторяет движения персонажа, словно проживает важные моменты вместе с ним.

Напомним, сам персонаж Ракета был создан с помощью компьютерной графики, а его прототипом стал енот Орео, который лично побывал на съемочной площадке. И если вы вдруг не знали, именно этого енота можно считать главным героем первого фильма «Стражи Галактики», ведь именно он присутствует на экране дольше, чем все остальные персонажи.