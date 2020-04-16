«Друзья», «Джон Уик» и «Сваты»: эксперты назвали самые популярные телепроекты в самоизоляции

Пока эпидемия коронавируса продолжает распространяться, большая часть жителей России перешла в режим самоизоляции, люди сидят дома и стараются лишний раз не покидать комнату, чтобы не совершить ошибку.

В таких непростых условиях уютно чувствуют себя лишь те, кто уже привык к работе в формате «хоум-офис», а вот все остальные предпочитают заниматься уборкой или пересматривают любимые фильмы и сериалы.

Компания «Ростелеком» составила небольшой рейтинг из самых популярных фильмов, сериалов и телепроектов, которые зрители страны чаще всего смотрели за последнюю неделю в онлайн-кинотеатре Wink. В жанре российского кино обошлось без сюрпризов, тройку лидеров заняли картины «Лед-2», «Союз спасения» и «Вторжение».

Среди сериалов лидеры распределились так: «Корни», «Молодежка», «Сваты». С зарубежным кино все тоже довольно предсказуемо: новый шедевр Гая Ричи «Джентльмены» в топе просмотров, второе место ушло романтической драме «Только ты», а бронзу внезапно получил третий по счету фильм «Джон Уик».

С сериалами ситуация также ожидаемая: последние серии «Ходячих мертвецов» на вершине рейтинга, далее зрители предпочли пересмотреть историю простого учителя химии, который вырос до наркобарона в проекте «Во все тяжкие», а чтобы отвлечься от эпидемии, зрители идут в гости к «Друзьям».