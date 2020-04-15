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«Улетела в день трагедии»: Анна Дубровская чудом не погибла при сходе ледника Колка в 2002 году

Актриса получила одну из главных ролей в картине «Связной».

«Улетела в день трагедии»: Анна Дубровская чудом не погибла при сходе ледника Колка в 2002 году
Дубровская едва не погибла при сходе ледника Колка/http://globallookpress.com/

Актриса Анна Дубровская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила трагедию, которая случилась в 2002 году при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье. Тогда погибла вся съемочная группа во главе с режиссером Сергеем Бодровым, который снимал картину «Связной».

«Я улетела в день трагедии. Мне предстояла роль в спектакле «Отелло». Я снялась в первый съемочный день и отправилась в Москву. Это было запланировано заранее. Мы, как сейчас помню, разбили тогда на счастье тарелочку. После «Отелло» через два дня я должна была прилететь в Пятигорск, где планировалось снимать продолжение. Там съемки должны были пройти в колонии».

Анна Дубровская

Как отметила актриса, осознание от трагедии пришло к ней намного позже. Первое же время она просто не верила, что Бодрова и других близких ей людей уже нет в живых.

«Это загадочная история. Никого ведь в итоге не похоронили. Никого не нашли. Мы можем только предполагать, что случилось. Никто не знает, как это было. Это, как мне кажется, произошло мгновенно. Никаких тел не было найдено», — заметила Анна Дубровская.

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Анна ДубровскаяЛедник КолкаНовости googleПрограмма "Судьба человека"Сергей БодровФильм "Связной"
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