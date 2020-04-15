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«При встрече он был растерянный»: Анна Дубровская рассказала о знакомстве с Бодровым

Актриса должна была сняться в его картине «Связной».

«При встрече он был растерянный»: Анна Дубровская рассказала о знакомстве с Бодровым
Дубровская вспомнила, как получила роль в "Связном"/http://globallookpress.com/

Актриса Анна Дубровская в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свое знакомство с режиссером Сергеем Бодровым, который вместе со своей съемочной группой погиб при сходе ледника Колка в 2002 году в Кармадонском ущелье. Она получила одну из главных ролей в его картине «Связной», которая так и не была отснята.

Анна Дубровская. Фото
Дубровская вспомнила, как получила роль в «Связном»/http://globallookpress.com/

«Помню наше знакомство. Я шла на встречу с успешным парнем, баловнем судьбы, звездой. Понимала, что у молодых людей после успеха сносит голову. Но Сергей оказался совсем другим человеком. У него все было подкреплено основной, воспитанием, культурой. Звездной болезни и близко не увидела, когда познакомилась. При встрече он был растерянный. Он был в очках, в каких-то шортах. С ноутбуком. Мне казалось, что он меня боялся. Через десять минут после нашего общения напряжение ушло».

Анна Дубровская

По ее словам, они поговорили с Бодровым о ролях, о жизни. «Это было все непринужденно. Я уехала. Причем не особенно рассчитывала получить роль», — сказала она.

При этом вскоре один из членов съемочный группы Бодрова стал караулить ее у театра. Ей сказали, что ее утвердили на главную роль. Актриса призналась, что не ожидала такого внимания к своей персоне.

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Анна ДубровскаяНовости googleПрограмма "Судьба человека"Сергей БодровФильм "Связной"
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