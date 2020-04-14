«Разговоры идут, но решать будут продюсеры»: Тарасова заговорила о возможных съемках «Льда-3»

В одном из недавних интервью 25-летняя Аглая Тарасова ответила на вопрос о возможном продолжении фильма «Лед». Напомним, что этой зимой на экран вышла лента Жоры Крыжовникова «Лед-2». А теперь одну из главных героинь картины спросили и о потенциальной третьей части. Партнерша Александра Петрова заверила поклонников в том, что пока она не может сказать что-то определенное по этому поводу. Никто не ожидал, что «Лед» получит какое-то продолжение. Однако эта история настолько полюбилась зрителю, что было принято решение снять вторую часть.

«Я не знаю. Честно говоря, я даже не знала, что будет «Лед-2», на меня эта новость с потолка упала. Я слышала, что о «Лед-3» идут разговоры, но все будут решать продюсеры. Я была бы не против», — приводит Peopletalk слова Аглаи Тарасовой.

По словам актрисы, она испытала настоящий шок, узнав, что ее героиня — Надя — умрет во второй части «Льда». Тарасова подумала, что сценаристы решили ее разыграть. Однако позже дочери Ксении Раппопорт объяснили, что этот сюжетный поворот вдохнет жизнь в продолжение фильма. Отзываясь о режиссере Жоре Крыжовникове, Аглая без преувеличения заметила, что он как никто другой знает, как подобрать ключик к русской душе.

Напомним, что в фильме «Лед-2» снималась и Надежда Михалкова. По словам актрисы, когда она получила предложение попробоваться на роль, то сразу заинтересовалась этой историей. И все потому, что восьмилетняя дочка артистки — Нина — несколько раз пересматривала ленту «Лед».