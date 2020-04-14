«Живое кино про настоящего человека»: в Сети появился первый трейлер фильма «Доктор Лиза»

Во вторник, 14 апреля, в Сети появился первый трейлер нового российского фильма «Доктор Лиза». В проекте снялись такие звезды российского кино, как Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Андрей Бурковский и многие другие. Режиссером выступила Оксана Карас.

Картина покажет 24 часа из жизни врача Лизы Глинки, которая прославилась на всю страну и даже на весь мир своей правозащитной и благотворительной деятельностью. В 2007 году она основала международную общественную организацию «Справедливая помощь», в которой помощь получают люди, умирающие от онкологических заболеваний, нуждающиеся и бездомные. В конце декабря 2016 года она погибла в авиакатастрофе.

«Мы сняли живое кино про настоящего человека. И мы постарались его рассказать легким, ироничным языком. Именно такой и была Елизавета Петровна Глинка — улыбающейся, простой, ироничной и человечной», — поделился своим мнением генеральный продюсер фильма Джаник Файзиев.

Премьера новой драмы состоится уже осенью 2020 года.