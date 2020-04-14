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«Живое кино про настоящего человека»: в Сети появился первый трейлер фильма «Доктор Лиза»

Главную роль в картине исполнила Чулпан Хаматова.

«Живое кино про настоящего человека»: в Сети появился первый трейлер фильма «Доктор Лиза»
Кадр из фильма «Доктор Лиза». Фото: PR «Киностудия КИТ»

Во вторник, 14 апреля, в Сети появился первый трейлер нового российского фильма «Доктор Лиза». В проекте снялись такие звезды российского кино, как Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Андрей Бурковский и многие другие. Режиссером выступила Оксана Карас.

Кадр из фильма «Доктор Лиза». Фото
Кадр из фильма «Доктор Лиза». Фото: PR «Киностудия КИТ»

Картина покажет 24 часа из жизни врача Лизы Глинки, которая прославилась на всю страну и даже на весь мир своей правозащитной и благотворительной деятельностью. В 2007 году она основала международную общественную организацию «Справедливая помощь», в которой помощь получают люди, умирающие от онкологических заболеваний, нуждающиеся и бездомные. В конце декабря 2016 года она погибла в авиакатастрофе.

Кадр из фильма «Доктор Лиза». Фото
Кадр из фильма «Доктор Лиза». Фото: PR «Киностудия КИТ»

«Мы сняли живое кино про настоящего человека. И мы постарались его рассказать легким, ироничным языком. Именно такой и была Елизавета Петровна Глинка —  улыбающейся, простой, ироничной и человечной», — поделился своим мнением генеральный продюсер фильма Джаник Файзиев.

Премьера новой драмы состоится уже осенью 2020 года.

Кадр из фильма «Доктор Лиза». Фото
Кадр из фильма «Доктор Лиза». Фото: PR «Киностудия КИТ»

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Доктор ЛизаНовости киноновый трейлерЧулпан Хаматова
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