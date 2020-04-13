BadComedian раскритиковал фильм «(НЕ) идеальный мужчина» с Егором Кридом

13 апреля популярный видеоблогер BadComedian выложил на YouTube свой обзор на фильм «(НЕ) идеальный мужчина» с Егором Кридом, который вышел в начале 2020 года. Напомним, в этой картине певец играет человекоподобного робота, влюбившегося в девушку, которая должна была его продать.

С самого начала критик Евгений Баженов указывает на то, что создатели картины не проработали принципы умственной деятельности машин. Он сравнил фильм с такими западными блокбастерами, как «Бегущий по лезвию», «Терминатор» и «Я — робот», чтобы показать важность этой детали. У зрителя должно быть понимание, чем руководствуется искусственный интеллект, иначе главный герой ведет себя, как Егор Крид, а не робот.

BadComedian критикует игру исполнителей главных ролей и спецэффекты, но в конце отмечает, что у фильма хороший правильный посыл — видеть рядом надежного и настоящего человека, а не красивую картинку. Правда, в финале кажется, что и эта положительная идея была затоптана преклонением перед Кридом.

Баженов резюмирует, что комедия явно снималась для уже готовой фанатской базы певца, и, в очередной раз, удивляется, куда создатели картины потратили такой огромный бюджет при столь скудной картинке.