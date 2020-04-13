«Хотелось какого-то внимания»: Марк Горонок высказался об отношениях с экс-женой Ивана Краско

Звезда известной киноленты 90-х «Все будет хорошо!» Марк Горонок прошлым летом пережил автомобильную аварию, которая усугубила и без того непростые отношения с его супругой Анной. Артист угодил в больницу, где вынужден был провести больше двух месяцев. Среди навещавших артиста в стенах клиники была замечена Наталья Краско — последняя из жен 89-летнего Ивана Краско. 29-летнюю экс-возлюбленную народного артиста заподозрили в отношениях с Марком Горонком. Сам он рассказал в интервью StarHit, что после аварии действительно виделся с ней:

«Когда произошла беда, она узнала и приезжала ко мне в больницу — навещала, воду привозила. Я ей благодарен, ведь Ани не было, а мне хотелось какого-то внимания, женской ласки и заботы», — поведал Горонок.

То, что они с Натальей Краско были знакомы давно, 46-летний Горонок подтвердил сам. Они повстречались на одной из передач, посвященных Ивану Ивановичу Краско, а позже «в Питере несколько раз виделись».

Артист подчеркнул, что именно Наталья, а не его законная жена Анна, дала ему внимание и ласку, которые ему были так необходимы в момент реабилитации. И все же комментировать личную жизнь Натальи Краско Горонок не спешит: