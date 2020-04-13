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Секрет раскрыт: в Marvel объяснили шифр в фильме «Мстители: Финал»

Даже самые преданные фанаты так и не смогли найти тайник, который был у всех перед глазами.

Секрет раскрыт: в Marvel объяснили шифр в фильме «Мстители: Финал»
Кадр из фильма «Мстители: Финал»

Фанаты экранизаций комиксов любят смотреть любимые проекты буквально «до дыр». Подобный подход нередко приносит свои результаты, ведь киноделы часто оставляют в фильмах отсылки на предыдущие проекты или просто на коллег по цеху. Последним особенно этим славится студия Pixar. Но как недавно выяснилось, даже самые внимательные поклонники кинохита «Мстители» так и не смогли обнаружить важную отсылку, которая все это время была на виду.

В картине «Мстители: Финал» есть сцена, когда супергерои встают в круг и протягивают руки вперед, перед тем как отправиться в прошлое с помощью машины времени. Как рассказали представители студии Marvel в своем официальном аккаунте в Twitter, это была отсылка на самый первый ядерный реактор Тони Старка из «Железного Человека».

 

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